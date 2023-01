Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - 20-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lähden (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 19 Uhr in Lähden zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Frau war mit ihrem VW Golf auf der "Haselünner Straße" in Richtung Lähden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug hinter der Abfahrt "Flechum" zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten sowie zwei Bäume. Anschließend kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dann mittig der Fahrbahn stehen. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11860 Euro.

