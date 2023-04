Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230423 - 0463 Frankfurt - Innenstadt: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag (20. April 2023) zwei Männer festgenommen, die zuvor in mehreren Geschäften mehrere Gegenstände gestohlen hatten.

Gegen 16.20 Uhr stellten Zivilfahnder zwei Männer im Bereich der "Zeil" in einer dortigen Apotheke fest. Durch mehrere Ablenkungsmanöver entwendeten die beiden Gauner eine unbestimmte Menge an Gesichtspflegeprodukte. Anschließend suchten die beiden ein Bekleidungsgeschäft im Steinweg und ein Dekorationsgeschäft in der Kaiserstraße auf. In beiden Geschäften wurden die Angestellten abgelenkt und das Diebesgut in mitgeführte Taschen verstaut. Beim Verlassen des Dekorationsgeschäftes kam es zur Festnahme. Die Polizeibeamten stellten Diebesgut im Wert von ca. 750 Euro sicher. Dabei fiel auf, dass die mitgeführten Taschen mit Alufolie präpariert waren.

Die beiden Männer (54 Jahre und 43 Jahre) müssen sich nun wegen des Verdachts des Trickdiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell