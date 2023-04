POL-F: 230423 - 0461 Frankfurt-Eckenheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern Mittag wurde ein Kind von der Polizei allein und ohne Begleitung seiner Erziehungsberechtigten in der Moselstraße angetroffen. Das Jugendamt nahm ihn in seine Obhut. Gegen 13.15 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Moselstraße in unmittelbarer Nähe einer Bar und eines Bordells ein 10-jähriger Junge auf, der sich auf dem dortigen ...

mehr