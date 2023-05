Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schaden verursacht und geflüchtet

Am Dienstag beging ein Unbekannter auf einem Parkplatz in Ulm Fahrerflucht.

Ulm (ots)

Eine 25-Jährige parkte gegen 18.30 Uhr mit ihrem schwarzen VW Passat auf einem Parkplatz in der Blaubeurer Straße. Das Auto stand nahe des Haupteingangs eines Möbelgeschäfts zwischen den Parkarealen B und C. Als die 25-Jährige gegen 19.30 Uhr zurück an ihr Auto kam, stellte sie einen Streifschaden am rechten hinteren Kotflügel fest. Denn zwischenzeitlich hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den VW Passat beschädigt. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim rückwärts Ausparken mit dem Heck gegen den VW. Anschließend flüchtete dieser von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden an dem VW auf rund 800 Euro.

Vielleicht waren Sie zur Tatzeit auf dem betreffenden Parkplatz und können einen Hinweis zu dem Verursacher? Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ulm-West (0731 188-3812) zu melden.

