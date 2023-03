Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Brennender Wohnwagen in Wachtberg-Arzdorf

Wachtberg (ots)

Am frühen Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg in den Villiper Weg nach Wachtberg-Arzdorf alarmiert. Dort brannte in einem Hinterhof ein Wohnwagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wohnwagen bereits im Vollbrand und das Feuer drohte sich auf die umliegende Vegetation auszubreiten. Umgehend wurde von verschiedenen Seiten mit Löscharbeiten begonnen.

Während des Einsatzes stellte sich heraus, dass sich noch eine Person in dem Wohnwagen befand. Aufgrund des Ausmaßes des Brandes kam für die Person jedoch jede Hilfe zu spät. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden einzelne Glutnester abgelöscht und alles rund um den Wohnwagen ausreichend gewässert und gekühlt.

Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Polizei Bonn Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg die Polizei und leuchtete die Einsatzstelle aus. Gegen 20:30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Wachtberg, übermittelt durch news aktuell