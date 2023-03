Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Herzlichen Glückwunsch: Grundausbildung besteht Modul 1

Herzlichen Glückwunsch an unsere angehenden Feuerwehrfrauen und -männer zum bestandenen Modul 1 der Grundausbildung.

In den letzten zwei Wochen galt es vornehmlich Rechtsgrundlagen und Grundtätigkeiten in der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg kennenzulernen. Dass sie das beherrschen konnten sie heute (05.03.2023) in der praktischen und theoretischen Prüfung unter Beweis stellen.

Somit ist der erste Schritt getan. Weiter geht es im Modul 2 nach Ostern.

Seitens der Wehrleitung herzlichen Glückwunsch. Wir sind stolz auf euch.

