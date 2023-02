Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Schwelbrand entlang eines Kamins in einem Fachwerkhaus in Wachtberg-Niederbachem

Wachtberg (ots)

Am frühen Abend kam es vermutlich durch einen zu heißen Kamin zu einem Schwelbrand in einem Fachwerk-Gebäude in Wachtberg-Niederbachem. Der Brand war bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg bereits so fortgeschritten, dass Rauch aus dem Dach des Gebäudes drang. Sofort wurden Trupps unter Atemschutz zur weiteren Erkundung in das Gebäude geschickt. Die Anwohner waren bereits aus dem Gebäude und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt, da diese Rauchgase eingeatmet hatten.

Vor allem im Obergeschoß schwelte entlang des Kamins das Feuer in Balken und angrenzenden Wandteilen. Diese wurden von den Einsatzkräften vorsichtig abgelöscht und gekühlt. Um weitere Glutnester auszuschließen, wurden auch Teile einer Zwischendecke rund um den Kamin geöffnet und abgelöscht. Eine Ausbreitung auf den Dachstuhl konnte ausgeschlossen werden. Durch das schnell Eingreifen der Feuerwehr konnte dies auch verhindert werden.

Unterstützt wurde die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg durch die Löschgruppe Mehlem der Feuerwehr Bonn, sowie der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Meckenheim. Die Drehleiter kam jedoch nicht zum Einsatz. Nach ausgiebiger Kontrolle mit Wärmebildkameras war der Einsatz nach gut 2 Stunden zu Ende.

