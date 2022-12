Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Prozessionsweg, Hagenkamp, Kalverkamp

Einbrüche über Weihnachten

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 23.12.202, 08.00 Uhr bis zum 25.12.2022, 14.45 Uhr, in ein Doppelhaus auf dem Prozessionsweg in Senden ein. Hierzu schlugen sie eine Terrassentür ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke beider Doppelhaushälften. Angaben zum Diebesgut konnten hier bislang noch nicht gemacht werden.

Auf dem Hagenkamp durchschnitten unbekannte Täter zunächst das Kabel einer Außenleuchte. Wenige Häuser weiter schlugen Unbekannte eine Terrassenscheibe ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier bedienten sie sich an Weinflaschen, tranken diese teilweise leer und entwendeten einige Flaschen. Spuren deuten hier auf mindestens zwei Täter.

Tatzeitraum ist hier der 24.12.2022, zwischen 15.15 Uhr und 20.00 Uhr.

Auf dem Kalverkamp hebelten unbekannte Täter am 25.12.2022, in der Zeit von 17.15 Uhr bis 19.45 Uhr, erst eine Garagentür auf, scheiterten dann jedoch an der Verbindungstür. Hier flüchteten die Täter augenscheinlich ohne Diebesgut.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell