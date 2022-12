Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten vom 22.12.2022 bis zum 23.12.2022, diversen Weihnachtsschmuck einer Waldkapelle in Nottuln, Darup. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr