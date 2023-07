Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus auf einem Friedhof - Verdächtiger Vorfall am Spielplatz

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Urbach: Vandalismus auf dem Friedhof

Auf dem Friedhof in Urbach wurden zehn Urnenplätze mutwillig beschädigt. Die unbekannten Täter haben am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 21.15 Uhr an einer Urnenwand an zehn unbelegten Grabstätten die Abdeckungen entfernt und zu Boden geworfen, die hierdurch Schaden nahmen. Die Polizei Plüderhausen hat Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet nun zur Klärung des Tatgeschehens unter Tel. 07181/81344 um sachdienliche Hinweise.

Waiblingen: Verdächtiges Verhalten am Spielplatz

Beim Spielplatz "Burgmäuerle" in der Kirchstraße kam es am Freitagvormittag zu einem verdächtigen Vorfall. Gegen 10.45 Uhr ging eine Gruppe Kindergartenkinder zusammen mit Erzieherinnen auf den genannten Spielplatz. Dort in der Nähe habe sich ein älterer Mann aufgehalten, der einer Erzieherin auch deshalb auffiel, weil er wiederholt Selbstgespräche geführt habe. Danach habe die Erzieherin beobachtet, wie der Tatverdächtige in ein Gebüsch zurückging, sich dort in die Hose griff und dem Anschein nach an sein Glied fasste. Weil dies unweit eines Kindes geschah, habe die Erzieherin umgehend eingegriffen, das Kind aus der Sichtmöglichkeit genommen und den Tatverdächtigen laut angeschrienen, der sich daraufhin entfernte. Es ist davon auszugehen, dass die Kindergartenkinder den beschriebenen Sachverhalt nicht wahrgenommen haben.

Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Er war zwischen 50 und 60 Jahre alt, sprach deutsch und hatte kurze grau Haare mit Halbglatze. Seine Haut hatte auffällig rote Flecken, ähnlich einer Neurodermitis-Erkrankung. Zudem wären unterschiedlich starken Beine des Tatverdächtigen auffallend gewesen. Zur Identifizierung des noch unbekannten Tatverdächtigen bittet die Kripo Waiblingen, die die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen hat, um entsprechende Zeugenhinweise, die sie unter Tel. 07361/5800 entgegennimmt.

