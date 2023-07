Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen-Fachsenfeld: Falscher Polizeibeamter - Bargeld übergeben

Aalen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15 Uhr - nach einem betrügerischen Anruf sogenannter "falscher Polizeibeamter" - zu der Übergabe von Bargeld im fünfstelligen Bereich.

Erst gegen 19:30 Uhr meldete eine 82-jährige Frau dem Polizeirevier Aalen, dass sie bereits am Mittag telefonisch durch einen falschen Polizisten kontaktiert wurde, der ihr über die Festnahme von Einbrechern in ihrer unmittelbaren Wohnortnähe berichtete. Die Festgenommenen hätten laut dem Anrufer darüber hinaus Listen bei sich gehabt, in welcher die Angerufene als mögliches Opfer benannt wurde. Da einer der Einbrecher flüchtig sei und ein Bankmitarbeiter ebenfalls in die kriminellen Machenschaften involviert sein soll, wurde ihr suggeriert, dass ihr Geld auf der Bank nicht sicher sei.

Daher wurde sie von den Betrügern angewiesen, ihre Ersparnisse unter einem Vorwand von ihrem Konto abzuheben. Sie fuhr daraufhin mit einem Taxi zu ihrer Bankfiliale und hob dort ihr Erspartes ab. Im Anschluss wurde die Dame telefonisch angewiesen auf der Wasseralfinger Straße in Richtung Rathaus zu laufen. Wenige Meter nach der Abzweigung in die Zelterstraße wurde sie auf dem Gehweg der Wassseralfinger Straße von einem vermeintlichen verdeckten Ermittler mit ihrem Namen angesprochen. Diesem Mann übergab sie daraufhin das gesamte Geld, welches sich in einem Kuvert in einer grauen Stofftasche mit Werbeaufdruck befand.

Der Abholer war etwa 20 Jahre alt, 165-170cm groß und sprach hochdeutsch. Er hatte kurze dunkle Haare und einen kurzen schwarzen Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einer Jeanshose und einem hellen T-Shirt. Laut der Seniorin hatte der Mann ein türkisches Aussehen.

Die Polizei sucht zur Aufklärung dieser perfiden Tat Zeugen, die im Umfeld der Wasseralfinger Straße und der Zelterstraße zur genannten Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Diese werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 07361/5800 beim Polizeipräsidium Aalen zu melden.

