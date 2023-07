Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Bäckerei - Irrfahrt in alkoholisiertem Zustand - Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Einbruch in Bäckerei

Nachdem zwei bislang unbekannte Einbrecher bei ihrem kriminellen Vorhaben in der Nacht zum Freitag gestört wurden und im Anschluss geflüchtet sind, hofft die Polizei auf Hinweisgeber. Ersten Ermittlungen zufolge gelangen die zwei Diebe über ein aufgehebeltes Seitenfenster in eine Bäckerei in der Frühlingstraße. Als ein Warenanlieferer gegen 2 Uhr auf die ungebetenen Gäste traf, ergriffen diese umgehend die Flucht. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zu einem der Flüchtigen ist bekannt, dass dieser einen Rucksack und einen Kapuzenpulli trug. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Hüttlingen: Zusammenstoß auf der B29

Aufgrund eines Rückstaus wendete am Donnerstag gegen 17 Uhr ein 21-Jähriger auf der B29 zwischen Hüttlingen und Oberalfingen seinen BMW. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wollte ein nachfolgender 20-jähriger Fiat-Fahrer dem BMW ausweichen, was jedoch nicht gelang. Bei dem Unfall entsandt ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Eine 74-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 16:25 Uhr mit ihrem Mercedes die B19 auf Höhe Triumphstadt. Zeitgleich befuhr eine 42-jährige Toyota-Fahrerin die B19 in Richtung Oberkochen. In einem dortigen Einmündungsbereich missachtete die 74-Jährige die Vorfahrt der 42-Jährigen, wodurch es zum Unfall kam. Hierbei wurde die 42-Jähige leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Neubronn: Irrfahrt in alkoholisiertem Zustand

Eine erheblich alkoholisierte 61-jährige Frau hat am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr in der Kapellenstraße mit ihrem VW zuerst einen geparkten Opel gerammt und kurz darauf einen Dacia. Aufgrund erheblichem Alkoholeinfluss prallte sie zunächst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Anschließend kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Vorgarten und schanzte eine 1,7 m hohe Mauer hinab, auf die Straße zurück. Dort geriet sie schließlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Dacia. Bei der Kontrolle der 61-Jährigen mussten die Beamten feststellen, dass sie mit über 2,3 Promille unterwegs war. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Neuler: PKW beim Überholen übersehen

Als am Donnerstag gegen 20 Uhr ein 33-jähriger Unimog-Fahrer auf der K3234 zwischen der Abzweigung Burghardsmühle und Leinenfirst zum Überholen ansetzte, übersah er einen entgegenkommenden 19-jährigen Mercedes-Fahrer. Dieser versuchte dem Unimog nach rechts auszuweichen, touchierte diesen jedoch und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde der 19-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geparkten PKW beschädigt

Im Zeitraum von Dienstag, 15 Uhr, bis Donnerstag, 21 Uhr, wurde ein, in der Ronsperger Straße geparkter, VW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Nach einer Körperverletzung in der Nacht zum Donnerstag in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd sucht die Polizei Zeugen. Eigenen Angaben zufolge wurde ein 36-Jähriger gegen 3:15 Uhr auf Höhe des Spitalbogens plötzlich von zwei Männer angegriffen. Hierbei verlor er wohl kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, bemerkte er das Fehlen seines Pullovers, seiner Bankkarte sowie seines Handys und des Haustürschlüssels. Die beiden Männer wurden von dem 36-Jährigen als etwa 20 Jahre alt und muskulös beschrieben. Einer der beiden soll ein Muskelshirt mit der Aufschrift "Industries" getragen haben. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell