Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Hundewelpen allein im Zug

Bild-Infos

Download

Bad Kleinen/Schwerin (ots)

Zwei Hundewelpen mussten am vergangenen Mittwoch, den 17.05.2023 zunächst ihre Zugreise ohne ihr Herrchen fortsetzen.

Dieser hatte auf der Fahrt von Wismar nach Nauen am Bahnhof Bad Kleinen den Zug verlassen, um eine Zigarette zu rauchen. Die beiden Hundewelpen und sein Gepäck ließ er im Zug zurück.

Der 54-jährige Deutsche verlor bei seiner Raucherpause das Zeitgefühl und musste mitansehen, wie der Zug ohne ihn die Fahrt fortsetzte.

Wenig später entdeckte die Zugbegleiterin die beiden Welpen sowie mehrere Gepäckstücke und verständigte die Bundespolizisten in Schwerin. Am Hauptbahnhof in Schwerin übergab sie die Hunde und das Gepäck an die Bundespolizisten.

Nachdem der Hundebesitzer mit einem nachfolgenden Zug am Bahnhof Schwerin ankam, einen Eigentumsnachweis vorlegen konnte übergaben die Bundespolizisten ihm seine Hundewelpen und Teile seines Gepäcks. Überglücklich bedankte er sich für das schnelle Handeln bei der Zugbegleiterin und den Beamten.

Zwei Koffer und zwei Rucksäcke fehlten jedoch und konnten von ihm erst am Bahnhof Nauen übergeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell