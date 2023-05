Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Betrunken ins Gleis gefallen

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend, den 09.05.2023 um 19:12 Uhr ging bei der Notfallleitstelle der DB eine Meldung ein, dass ein Zug am Hauptbahnhof Schwerin eine Schnellbremsung einleiten musste. Hintergrund war, dass beobachtet wurde, wie eine stark schwankende Person auf dem Bahnsteig 3/4 plötzlich versuchte die Gleise zu überschreiten und dabei im Gleisbett gestürzt war. Der Lokführer des gerade anfahrenden RE 1 in Richtung Hamburg bemerkte dies und leitete eine Schnellbremsung ein. Die Strecke wurde daraufhin sofort für die Gleise 2 und 3 gesperrt. Alarmierte Kräfte des Bundespolizeireviers Schwerin eilten zum Unfallort. Durch den Lokführer und einen Mitarbeiter der DB Sicherheit vor Ort konnte die Person bereits aus dem Gleisbereich geborgen werden. Die eintreffenden Beamten übernahmen die Erstversorgung der männlichen Person. Ein RTW wurde angefordert und verbrachte den Mann ins nächstgelegene Krankenhaus. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,70 Promille. Die Sperrung der Gleise dauerte insgesamt von 19:12 Uhr bis 19:23 Uhr und führte zu vier Zugverspätungen mit insgesamt 28 Minuten. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie unerlaubtes Betreten der Gleisanlagen eingeleitet.

