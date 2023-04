POL-PDWIL: Brand eines Radladers

Neuerburg (ots) - Am 02.04.2023 gegen 01:20 Uhr wurde der Polizei Bitburg per Notruf ein Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz in Neuerburg gemeldet. Noch vor Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr- und Rettungskräfte wurde das brennende Gebäude bereits durch dessen Bewohner eigenständig evakuiert. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die ...

