Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Leider kein Aprilscherz- drei alkoholisierte/berauschte Verkehrsteilnehmer innerhalb kurzer Zeit aus dem Verkehr gezogen

Bernkastel-Kues (ots)

Am 01.04.2023 gegen 15:20 Uhr wurde die PI Bernkastel-Kues zu einem Verkehrsunfall in Neumagen-Dhron gerufen, bei dem eine Führerin eines PKW mit einer Grundstückmauer in der Weingartenstraße kollidierte und zunächst davonfuhr. Beim Eintreffen der Streife war die verantwortliche Fahrerin allerdings wieder an die Unfallstelle zurückgekehrt. Es ergab sich hierbei, dass die 59jährige Frau, welche aus einer Mittelmoselgemeinde stammt, unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Der Führerschein der Dame wurde demnach einbehalten und eine Blutprobe entnommen. Da Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug liefen, musste die örtliche Feuerwehr verständigt werden, um diese zu binden.

Wenig später, gegen 17:50 Uhr, erging eine Meldung über einen vermutlich betrunkenen Fahrer eines PKW, diesmal im Bereich Rachtig. Aufgrund der Beschreibung konnte das Fahrzeug parkend auf einem Parkplatz in Höhe der L 189 gesichtet werden. Der 41jährige Fahrer, welcher in einer nahen Moselgemeinde wohnt, saß noch im Auto. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch hier wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

Nur kurz danach, gegen 18:20 Uhr, führte eine Streife eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der B50alt, zwischen Bernkastel und Longkamp, Höhe "Bärenhalde", durch. Der Fahrer einer nahen Hunsrückgemeinde zeigte ebenfalls Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 0,7 Promille. Im weiteren Verlauf wurden auch drogentypische Auffälligkeiten bemerkt, welche sich ebenfalls in einem Test bewahrheiteten. Zudem wurden bei dem Fahrer Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt.

Die genannten Fahrzeugführer werden sich wegen der aufgeführten Delikte strafrechtlich verantworten und wohl längere Zeit auf ihre Fahrerlaubnis verzichten müssen.

