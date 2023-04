Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungsbrand eines Mehrfamilienhauses

Neuerburg (ots)

Am 02.04.2023 gegen 01:20 Uhr wurde der Polizei Bitburg per Notruf ein Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz in Neuerburg gemeldet. Noch vor Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr- und Rettungskräfte wurde das brennende Gebäude bereits durch dessen Bewohner eigenständig evakuiert. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die unmittelbar angrenzenden Häuser verhindert und der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Einer der Ersthelfer vor Ort wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Bitburg eingeliefert. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr sei das Gebäude einsturzgefährdet und demnach bis auf weiteres unbewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die evakuierten Personen wurden vorübergehend in einem nahegelegenen Hotel untergebracht. Für eine endgültige Unterbringung sorgen die Evakuierten teils selbst oder werden von den Rettungskräften vor Ort hierbei unterstützt. Insgesamt waren 78 Feuerwehrkräfte von 11 verschiedenen Wehren, 19 Kräfte des DRK sowie zwei Streifen der Polizei Bitburg vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an. Zur genauen Brandursache können daher gegenwärtig noch keine Angaben getätigt werden. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern ebenfalls an.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell