POL-OS: Alfhausen/Heeke: Zeugen nach illegaler Reifenentsorgung gesucht (Foto)

Osnabrück (ots) - Am Dienstagnachmittag fuhren in genannter Reihenfolge eine Radfahrerin und ein Pkw-Fahrer auf der Hettlicher Masch in Richtung Wellmannsweg. Als die 53-Jährige beabsichtigte der Vorfahrtsstraße nach links in den Seilerweg zu folgen wurde sie im selben Moment vom 48-jährigen Fahrer eines VW Bullis überholt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die ...

mehr