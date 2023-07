Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallflucht und Diebstahl

Aalen (ots)

Ilshofen: Auffahrunfall

Kurz nach 8:00 Uhr am Donnerstagmorgen kam es auf der L2218 zu einem Auffahrunfall. Ein 57-jähriger Audi-Fahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge abbremsen mussten. Daher fuhr der Audi-Fahrer auf einen Mercedes-Kleinlaster eines 31-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Gerabronn: PKW vs. LKW

Gegen 12:15 Uhr am Donnerstag befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Opel die L1037 von Gerabronn kommend in Richtung Liebesdorf. Hierbei geriet er auf die Fahrbahnseite des entgegenkommenden 66-Jährigen in einem Scania-Sattelzug. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der mit flüssigem Brennstoff beladene Sattelzug musste vor der Bergung erst abgepumpt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 35.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Kurz nach 12:30 Uhr am Donnerstag wollte eine bislang unbekannte Radfahrerin die Haller Straße auf Höhe der dortigen Tankstelle überqueren, um in den Schlichtweg zu gelangen. Beim Versuch die Haller Straße zu überqueren, kam es zum Zusammenstoß mit einem hier fahrenden Daimler einer 41-Jährigen. Dabei stürzte die Radfahrerin. Anschließend stieg sie wieder auf ihr Rad und entfernte sich in Richtung Schlichtweg. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro:

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich mit Angaben zu der 20-30 Jahre alten Radfahrerin unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Obersontheim: Diebstahl von Kabel

Rund 250 Meter Kabel, aufgerollt auf einer großen Holzkabeltrommel wurden zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 7:00 Uhr im Baugebiet Schloßgärten II entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

