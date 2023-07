Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unterführung beschmiert - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Unfallverursacher flüchtete - Polizei bittet um Hinweise

Der Fahrer einer Mercedes V-Klasse befuhr am Mittwoch gegen 17.40 Uhr die L 1904 in Fahrtrichtung Strümpfelbach. Kurz vor einer Linkskurve überholte er trotz Gegenverkehr eine Pedelec-Fahrerin, woraufhin eine entgegenkommende Mercedes-Fahrerin zur Vermeidung eines Frontalzusammenstoßes bis zum Stillstand abbremste. Ein ihr nachfolgender Fahrer eines VW Up konnte nicht mehr anhalten und fuhr der Mercedes-Fahrerin hinten auf. Unmittelbar danach ereignete sich noch ein Folgeunfall. Der dem VW Up nachfolgende 60-jährige Fahrer eines Mercedes-Vito stoppte noch vor der Unfallstelle mit einer Gefahrenbremsung. Eine 25-jährige Fiesta-Fahrerin konnte auch nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Vito auf. Der Unfallverursacher und Fahrer der Mercedes V-Klasse habe nach dem Vorfall zunächst angehalten und sei dann ohne auszusteigen in Richtung Strümpfelbach weggefahren. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro, wobei zwei Unfallautos nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Die Fahrstraße war während der Unfallaufnahme bis ca. 19 Uhr gesperrt. Zwei Fahrzeugbesatzungen des Rettungsdienstes waren vorsorglich im Einsatz.

Sachdienliche Hinweise auf den geflüchteten Fahrer der Mercedes V-Klasse wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Kind bei Unfall verletzt

Ein 6-jähriger Junge befuhr am Mittwochabend gegen 20 Uhr die Hofäckerstraße mit einem Kinderroller. Bei der Einmündung zur Hofäckerstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, dessen Fahrer in die Hofäckerstraße eingebogen ist. Das Kind wurde hierbei verletzt und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Schorndorf: Unterführung beschmiert

Etwa 550 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale am Dienstag nachdem er eine Unterführung in der Bahnhofstraße mit Graffitis beschmierte. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07181 2040 nach Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell