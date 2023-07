Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Farbschmierereien - Einbruch - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Volvo und einem beladenen Anhänger die B19 von Abtsgmünd nach Niederalfingen. Vermutlich aufgrund starkem Seitenwind geriet der Anhänger ins Schlingern. Der 63-Jährige verlor hierdurch die Kontrolle über das Gespann und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Maisfeld kam der PKW anschließend zum Stehen. Der Anhänger kippte jedoch durch das Schlingern auf die Seite, wodurch die gesamte Anhängerkupplung aus der Verankerung gerissen wurde. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Zu einem Vorfahrtsunfall mit zwei leicht Verletzten kam es am Mittwoch auf der K3319. Eine 75-Jährige befuhr gegen 16:50 Uhr mit ihrem Hyundai die Dalkinger Straße. Als sie auf die K3319 auffahren wollte, übersah sie einen von links kommenden Ford einer 29-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem ein Gesamtschaden von etwa 20000 Euro entstand.

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Von Sonntag, 13 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, wurde in der Oberamtsstraße ein Kellerfenster beschädigt. Vermutlich versuchte sich ein Unbekannter Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rosenberg: Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 7:10 Uhr und 7:15 Uhr in der Hallerstraße. Ein bislang Unbekannter beschädigte einen, auf einem dortigen Bäckereiparkplatz abgestellten Daimler, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Gschwend: Auf Gegenfahrbahn geraten

Beim Ausweichen, aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges, geriet am Mittwoch gegen 13:45 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Fiat am "Haldenhaus" in einer Rechtskurve zu weit auf den Grünstreifen. Infolgedessen kippte das Fahrzeug nach links um. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Neresheim/Dossingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 13 Uhr kam ein 26-jähriger VW-Fahrer in einer Linkskurve auf der K3299 von Dossingen in Richtung L1084, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Straße ab. Hierbei überfuhr er zwei Leitpfosten. Letztendlich kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite. Dabei wurde das linke Vorderrad des VW abgerissen. Der Fahrer konnte sich selbstständig und leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40000 Euro.

Oberkochen: Einbruch in Vereinsgaststätte

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich zwischen Dienstag, 22:15 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einer Vereinsgaststätte in der Kreuzmühle und entwendete eine angebrochenen Flasche Schnaps. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Aalen: Fahrradfahrer leicht verletzt

Am Mittwoch befuhr ein 63-jähriger Radfahrer den Radweg der Julius-Bausch-Straße. Zeitgleich wollte eine 55-Jährige mit ihrem PKW auf die Straße abbiegen und übersah hierbei den von links kommenden 63-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Die Außenfassade einer Turnhalle in der Brunnengasse wurde von Unbekannten mit Farbe beschmiert. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr im Zeitraum von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, den Kreisverkehr in Richtung Wilhelmstraße/Ortsausgang Lorch. Hierbei blieb er an einem Verkehrszeichen hängen, welches in Folge abgerissen wurde. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 entgegen.

