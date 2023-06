Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Sachbeschädigung durch Brandlegung auf "Spielplatz im Bremt" - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vier Jugendliche sollen am Mittwoch, 14.06.2023, gegen 20.00 Uhr, auf dem "Spielplatz im Bremt", in der Hans-Vetter-Straße, auf einem Holztisch ein Feuer entfacht haben. Auch sollen die vier Jugendliche im Bereich des Sandkastens Holzteile angezündet haben. Die vier Jugendliche verließen die Örtlichkeit, nachdem die Polizei gerufen wurde. Auf dem Holztisch entstand ein Brandfleck in der Größe von etwa 20 x 20 Zentimeter. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu den Jugendlichen geben können. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Alle etwa 14 bis 16 Jahre alt; ein Mädchen etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, schulterlange, blonde Haare, helle Oberbekleidung. Das zweite Mädchen, etwa 1,60 Meter groß, schlanke Statur, schulterlange, schwarze Haare, schwarze Oberbekleidung. Ein Junge etwa 1,70 Meter groß, nackenlange, gelockte, dunkelbraune Haare, Brillenträger, schwarze Oberbekleidung. Der zweite Junge hatte eine schlanke Statur und trug eine schwarze Oberbekleidung. Eine ältere Dame soll auf dem Spielplatz mit den vier Jugendlichen gesprochen haben. Die Dame möge sich bitte auch beim Polizeirevier melden.

