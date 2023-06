Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: VW Golf R-Modell aus Firmenhalle entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Tagsüber am Mittwoch, 14.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 15.15 Uhr, überwanden Unbekannte zwei elektronische Rolltore einer Firma in der Gewerbestraße und entwendeten aus einer Firmenhalle einen weißen VW Golf, 6-Baureihe, R-Modell. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell