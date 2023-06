Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pedelec-Fahrer fährt gegen geöffnete Fahrzeugtür - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Mittwoch, 14.06.2023, kurz vor 16.00 Uhr, die Ziegelhofstraße talwärts und kollidierte mit einer geöffneten Tür eines Pkw. Ein 56-jähriger Mann parkte in Höhe der Einmündung Bandweg seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand und soll die Fahrertür geöffnet haben. Der 73-jährige Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Fahrertür. Er stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Ein Fahrradhelm wurde getragen, welcher durch den Aufprall auf der Fahrbahn völlig zerborsten sei. Der Rettungsdienst brachte den 73-Jährigen in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

