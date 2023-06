Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallflucht in Istein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.06.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 14.10 Uhr bis 14.25 Uhr, wurde ein auf dem Gehweg geparktes Kurierfahrzeug der Marke Mercedes Benz Vito im Heckbereich von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Das Kurierfahrzeug stand in der Neue Straße in der Nähe des Albert-Scherer-Weges. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Ein Zeuge will ein Kollisionsgeräusch wahrgenommen haben sowie einen grünen Traktor mit einem roten Einachsanhänger. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

