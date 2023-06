POL-FR: Albbruck: Gefährdung im Straßenverkehr - Polizei sucht Betroffene und Zeugen!

Freiburg (ots) - Ein brennender Radlader wurde der Polizei am Mittwoch, 14.06.2023 gegen 15.10 Uhr in der Lanmattstraße in Binzgen gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten an. Vor Ort brannte der Radlader und die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten. Diese brachten den Brand in Kürze unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15000 Euro. Ein Holzstamm, der rund drei Meter neben dem brennenden ...

