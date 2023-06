Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auto auf Discounter-Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen Ford stellte am Mittwoch, 14.06.2023 gegen 10.00 Uhr ein 79 Jahre alter Mann auf einem Discounter-Parkplatz in der Hebelstraße ab. Als er eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war dieses auf der gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Tiengen (07741/83160) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzten.

