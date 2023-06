POL-FR: Freiburg - Ortsteil: Opfingen Fahrer entfernt sich unerlaubt von Unfallörtlichkeit

Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft betrat am Mittwoch, 14.06.2023, gegen 02:00 Uhr ein Bankgebäude in der Max-Immelmann-Allee im Gewerbepark Breisgau in Eschbach und versuchte, mittels mehreren Sprengungen an den Inhalt eines Geldautomaten zu gelangen. Durch die Detonationen entstand am Gebäude erheblicher Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen können die Höhe und der Umfang des Sach- und ...

mehr