Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eschbach: Sprengung eines Geldautomaten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft betrat am Mittwoch, 14.06.2023, gegen 02:00 Uhr ein Bankgebäude in der Max-Immelmann-Allee im Gewerbepark Breisgau in Eschbach und versuchte, mittels mehreren Sprengungen an den Inhalt eines Geldautomaten zu gelangen. Durch die Detonationen entstand am Gebäude erheblicher Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen können die Höhe und der Umfang des Sach- und Diebstahlschadens noch nicht beziffert werden.

Durch Polizisten konnte in der Nähe des Geldautomaten noch ein Paket mit zunächst unbekanntem Inhalt festgestellt werden. Hierbei handelte es sich ebenfalls um Sprengstoff, welcher nicht detonierte. Aus diesem Grund musste der Entschärfungsdienst des Landeskriminalamtes BW das Paket entfernen und kontrolliert sprengen. Durch den nicht explodierten Sprengstoff bestand eine erhebliche Gesundheitsgefahr, sowohl für Privatpersonen als auch eingesetzte Einsatzkräfte. Das Gebäude musste geräumt werden und der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt. Es wurden keine Personen verletzt.

Neben Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst eingesetzt.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Vorfall geben können.

