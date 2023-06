POL-FR: Weil am Rhein: Betrunkener Mann schlägt Frau und flüchtet mit Fahrrad

Freiburg (ots) - Ein älteres Ehepaar wurde am Dienstag, 13.06.2023 gegen 10.00 Uhr von einer unbekannten Person in der Nähe des Bahnhofes angesprochen und darum gebeten Geld zu wechseln. Beide öffneten ihre Geldbörsen und waren gewillt dem Unbekannten ein Eurostück in kleineres Münzgeld zu wechseln. Hierbei griff der Unbekannte auch selbst in die Geldbörse. ...

mehr