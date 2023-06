Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Beim Geldwechsel Schein-Geld entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein älteres Ehepaar wurde am Dienstag, 13.06.2023 gegen 10.00 Uhr von einer unbekannten Person in der Nähe des Bahnhofes angesprochen und darum gebeten Geld zu wechseln. Beide öffneten ihre Geldbörsen und waren gewillt dem Unbekannten ein Eurostück in kleineres Münzgeld zu wechseln. Hierbei griff der Unbekannte auch selbst in die Geldbörse. Kurze Zeit später bemerkte das Ehepaar, das Scheingeld im dreistelligen Bereich aus ihrer Geldbörse entwendet wurde. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war zwischen 40 und 60 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, hatte graues kurzes Haar, eventuell eine Mütze und sprach kein Dialekt. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/922280) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

