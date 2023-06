Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen/ Bettmaringen: Arbeitsunfall auf Golfplatz - Rettungshubschrauber im Einsatz

Um den Sender des Mähroboters von einem Mast abzumontieren stieg am Dienstag, 13.06.2023 gegen 15.00 Uhr ein 39 Jahre alter Mann auf eine ausziehbare Leiter, welche an den Mast gestellt wurde. Während ein Kollege die Leiter festhielt stieg der 39-Jährige hinauf. Währenddessen brach der Mast und der Mann stürzte rund 4-5 Meter zu Boden. Bei dem Unfall wurde der Arbeiter verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Notarzt bestand aber keine Lebensgefahr.

