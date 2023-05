Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW-Vollbrand

Mehring (ots)

Am 31.05.2023 gegen 10:00 Uhr kam es auf der L 150, Gemarkung Mehring zu einem PKW-Vollbrand. Während der Fahrt fing der Mercedes im Motorraum plötzlich an zu Qualmen. Der 66-jährige Fahrzeugführer lenkte den PKW unmittelbar auf einen nahegelegenen Parkplatz, wo sich zunächst alle Insassen, mitsamt einem Baby, aus dem Fahrzeug retten konnten. Glücklicherweise konnte ein anhängender Pferdeanhänger mit Pferd im letzten Moment noch abgekoppelt werden, bevor der Mercedes lichterloh zu brennen begann. Als Ursache dürfte ein technischer Defekt in Frage kommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 EUR. Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Schweich, die Feuerwehr Schweich, die den Vollbrand unter Kontrolle brachten und löschten. Außerdem wurde eine verursachte Ölspur durch die Straßenmeisterei Thalfang abgestreut.

