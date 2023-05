Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Baumfällung in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, dem 30.05.2023, kam es gegen Abend zu einem Verkehrsunfallgeschehen mit zwei beteiligten Fahrzeugen in Hermeskeil. Der hierdurch stark beschädigte Baum am Fahrbahnrand musste anschließend gefällt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren die Feuerwehr Hermeskeil und die Polizeiinspektion Hermeskeil.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell