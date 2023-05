Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am Dienstag, den 30.05.2023, ereignete sich zwischen 08:50 und 10:10 Uhr im Industriegebiet Trierweiler-Sirzenich (Bergstraße) auf Höhe der Firma "KeMa", ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter blauer PKW beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem LKW oder einem Auflieger beim Ausscheren den PKW touchiert haben könnte. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden und an der Unfallörtlichkeit zu warten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Rufnummer 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pitrier@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

