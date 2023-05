Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Suche nach vermisstem Mädchen erfolgreich

Birkenfeld (ots)

Im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme wurde die Polizei in Birkenfeld am Montagabend auf eine vermisste, minderjährige Jugendliche aufmerksam. Da nicht auszuschließen war, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, wurde mit der Rettungshundestaffel vom DLRG Baumholder, der Feuerwehr und der Polizei nach dem Mädchen gesucht. Hierbei kamen Feuerwehr Drohne und Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nach mehrstündiger Suche konnte die 17-Jährige wohlbehalten aufgefunden werden.

