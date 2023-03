Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrräder gestohlen

Am Montag entwendeten Diebe zwei Fahrräder in Ulm.

Ulm (ots)

Die Fahrräder standen im Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße. Das Cube Fahrrad und das E-Bike der Marke Zündap waren mit Kettenschlössern gesichert. Die Schlösser konnten die Diebe wohl mit einem Bolzenschneider knacken. Bei einem weiteren Fahrrad schlug der Versuch fehl. Das Schloss hielt dem Werkzeug stand. Die Unbekannten entkamen mit ihrer Beute unentdeckt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Sichern Sie ihr Fahrrad vor Diebstahl. Schließen Sie Ihr Fahrrad am besten an einem festen Fahrradständer oder an einem anderen fest verankerten Gegenstand an. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser.

+++++++ 0541239 (JS)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell