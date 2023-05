Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Fahrzeug in Algenrodt

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in der Achatstraße in Idar-Oberstein, Stadtteil Algenrodt, ein Diebstahl einer Geldbörse aus einem Fahrzeug. Das Fahrzeug parkte zu Tatzeit vor dem Anwesen des Geschädigten. Die Tatzeit erstreckt sich vom 27.05.2023 vom 19:00 Uhr bis zum 28.03.2023 um 13:00 Uhr. Der Täter ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-5610.

