Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit einer schwer-und zwei leichtverletzten Personen sowie hohem Sachschaden

Lampaden (ots)

Am Sonntag, 28.05.2023 kam es gegen 12:50 Uhr im Eimündungsbereich der Kreisstraßen 45 und 43 in der Gemarkung Lampaden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Trier Saarburg befuhr die K 43 aus Richtung Lampaden kommend und missachtete aus bisher ungeklärter Ursache die im Einmündungsbereich zur K 45 die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen und kollidierte in der Folge mit einem von rechts aus Richtung Obersehr kommenden PKW, in welchem sich zwei Insassen, ebenfalls aus dem Kreis Trier-Saarburg, befanden. Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurde mittels der AirRescue Luxemburg in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Die Insassen im unfallgegnerischen Fahrzeug wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme mussten die Kreisstraßen voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich die AirRescue, drei Rettungswagen, zwei First-Responder, ca. 20 Kräfte der Feuerwehren Lampaden u. Zerf, die Polizeihubschrauberstaffel sowie zwei Streifen der Polizei Saarburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell