Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des St. Josef-Krankenhauses Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Zwischen dem 25.05.2023, 16:30 Uhr, und dem 26.05.2023, 13:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des St. Josef-Krankenhauses in der Koblenzer Straße in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte das unfallverursachende Fahrzeug, vermutlich beim Einparken in eine Parklücke eines Behindertenparkplatzes, einen dahinter befindlichen Lampenmast. Der Parkplatz befindet sich unmittelbar vor dem Haupteingang des Krankenhauses. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de zu melden.

