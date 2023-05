Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: AKKU-Rasenmäher PRIMASTER 4046S in Hintertiefenbach entwendet

Hintertiefenbach (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 17.05.2023 (9-12 Uhr) an einem Wohnanwesen in Hintertiefenbach, Auf der Lück einen neuwertigen AKKU-Rasenmäher der Marke PRIMASTER 4046S ohne Verpackung und ohne Schlüssel.

Derzeit liegen keine Hinweise zu Tatverdächtigen vor. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, unter der Tel.: 06781-5610 oder per E-Mail: piIdar-Oberstein.Wache@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell