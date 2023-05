Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: BMW-Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am Freitag, dem 26.05.2023, gegen 14:30 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion Trier eine mögliche Verkehrsgefährdung im Bereich der Straßburger Allee. Hier soll ein weißer BMW mit TR-Kennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Wisportstraße kommend auf die Straßburger Allee aufgefahren sein. Im Anschluss fuhr er durch die Franz-Buss-Straße in Richtung der Straße Am Kiewelsberg davon. Auf diesem Weg soll er mit überhöhter Geschwindigkeit mehrfach über die Fahrbahnmitte gefahren sein und mindestens einen PKW-Führer sowie einen Radfahrer gefährdet haben. Zeugen und mögliche Geschädigte, welche Hinweise zum Fahrverhalten und möglichen Gefährdungen des BMW-Fahrers geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

