Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schweich

Schweich (ots)

Am 25.05.2023 zwischen 14:00 und 17:30 Uhr ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schweich mehrere Verkehrsunfälle mit Personenschaden.

-Trier-Pfalzel- Gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der B 53 in Trier-Pfalzel ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 55-jähriger LKW-Fahrer wollte aus der Johann-Philipp-Reis-Straße die B 53 queren, um die Eltzstraße weiter zu befahren. Hierbei übersah er die 51-jährige Citroenfahrerin, die die B 53 aus Richtung Trier befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die PKW-Fahrerin wurde mittelschwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 EUR. Die B53 war für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde nur einspurig befahrbar. Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Schweich, ein Rettungswagen, sowie ein Notarztwagen und die Berufsfeuerwehr Trier.

-Longuich- Weiter befuhr gegen 17:15 Uhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die L 150 von Longuich kommend in Richtung Fell-Fastrau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Motorrad und kam zu Fall. Der Motorradfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 EUR. Im Einsatz war neben der Polizeiinspektion Schweich noch ein Rettungswagen.

-Trittenheim- Gegen 17:30 Uhr befuhren ein 23-jähriger BMW-Fahrer und ein 49-jähriger Motorradfahrer in der genannten Reihenfolge hintereinander die L 148 aus Trittenheim kommend in Fahrtrichtung Leiwen. Aus bislang ungeklärten Gründen vollzog der PKW-Fahrer eine Vollbremsung mit quietschenden Reifen bis zum Stillstand. Der dahinterfahrende Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des PKW. Der Motorradfahrer wurde bei dem Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell