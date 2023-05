Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hilflose Person in unwegsamen Gelände, Rettung durch die Höhenrettung

Heimbach (ots)

Am 25.05.2023, am späten Vormittag geriet ein 72-Jähriger auf Grund von unwegsamen Gelände und schwindenden Kräften im Bereich Heimbach in eine Notlage. Der ältere Herr wollte einen Spaziergang machen, kam in unwegsames Gelände (Steilhang) und konnte seinen aktuellen Standort nicht mehr aus eigenen Kräften verlassen. Durch die FFW Heimbach konnte die Person wohlauf, aber entkräftet, an einem Steilhang aufgefunden werden. Auf Grund der extremen Hanglage konnte er nicht mittels einer Trage gerettet werden. Durch die hinzugerufene Höhenrettung aus Rockenhausen konnte die hilflose Person mittels Hubschrauber und Seilwinde aus dem Hang gerettet werden. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr aus Heimbach, eine Streife der Polizeiinspektion Baumholder, ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber.

