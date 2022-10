Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne- Verkehrsunfallflucht - Kind stieß auf der Stockumer Straße mit einem PKW zusammen

Werne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (25.10.2022) sucht die Polizei nun den beteiligten Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin.

Gegen 07.50 Uhr fuhr ein neunjähriges, dunkelhäutiges Mädchen mit Rasterzöpfen, mit einem Roller auf dem nördlichen Gehweg der Stockumer Straße. In Höhe Aldi (Anmerkung: Hausnummer 47), sei sie vom Roller abstiegen und habe ihn über die Straße geschoben. Sie habe einen PKW gesehen, von dem sie dachte, dass er anhält. Es sei dann auf der Straße zu einer Berührung mit dem Auto gekommen und sie sei gefallen. Dabei habe sie sich leicht verletzt. Das Fahrzeug sei weitergefahren.

Es soll sich bei dem beteiligten Auto um einem grauen oder silbernen PKW gehandelt haben.

Wer hat am Dienstagmorgen im Bereich der Stockumer Straße den beschrieben Unfall gesehen oder kann Angaben zum beteiligten Fahrzeug bzw. dem Fahrer oder der Fahrerin machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell