POL-PDTR: Brand

Heimbach (ots) - Bislang unbekannter Täter zerkratzte im Tatzeitraum 23.05.2023 bis 24.05.2023, 12:15 Uhr, die linke Fahrzeugseite am einem abgestellten PKW. Tatörtlichkeit könnte hier in Heimbach, In der Au, gewesen sein. Die Polizei in Baumholder bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zum Tatgeschehen und möglichen Tatverdächtigen unter der Tel.Nr.: 06783/9910. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM ...

mehr