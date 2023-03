Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Straftaten und offener Haftbefehl bei einer Überprüfung festgestellt

Krunkel (ots)

Am Dienstagmorgen erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus einen Hinweis auf einen geparkten PKW ohne amtliche Kennzeichen in der Kirchstraße in Krunkel. In dem nicht zugelassenen Fahrzeug befand sich ein 42 - jähriger Mann aus Nordrhein Westfalen. Bei der polizeilichen Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei seiner Durchsuchung sind geringe Mengen an Betäubungsmitteln fest- und sichergestellt worden. Der Beschuldigte wurde festgenommen und anschließend der Polizei in Köln übergeben, wo der Beschuldigte dem zuständigen Richter vorgeführt wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell