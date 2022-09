POL-MG: Betrüger scheitern zweimal mit Whats-App-Masche

Mönchengladbach (ots) - In dieser Woche kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Bislang unbekannte Täter haben sich am Donnerstag, 22. September, zwischen 16 und 19.40 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Plattenstraße in Wanlo und zwischen Montag, 19. September, 4 Uhr und Donnerstag, 22. September, 16 Uhr zu einem Haus am Schlaaweg im Hardter Wald verschafft. In beiden Fällen ist nach aktuellem ...

