Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandale zerstört Autoscheibe

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 26.Mai, 18:45 Uhr und Samstag, den 27. Mai, 09:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße gegenüber dem Stadttheater in Idar-Oberstein die Heckscheibe eines orangefarbenen VW Caddy durch bisher unbekannte Täter mittels eines unbekannten Gegenstandes eingeworfen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

