POL-PDTR: Nötigung im Straßenverkehr; Verkehrsteilnehmer beleidigt eine Verkehrsteilnehmerin und bremst diese mit seinem Fahrzeug aus

Birkenfeld Nahe (ots) - Am Samstag, 27.05.2023 kam es im Zeitraum zwischen 11:30-12:00Uhr in der Friedrich-August-Straße 4, 55765 Birkenfeld zu einem Diebstahl einer Waschmaschine. Die Waschmaschine stand vor dem Mehrfamilienhaus in der Hauseinfahrt. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich mit der PI Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782-9910 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

